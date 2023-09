Remco Evenepoel verstevigt bergtrui, maar komt net tekort voor tweede ritzege op rij: Rui Costa pakt de bloemen in alweer knotsgekke Vuelta-rit

Geen tweede ritzege op rij voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot trok tijdens de vijftiende etappe opnieuw ten aanval en verstevigde zijn bergtrui, maar de ritzege ging uiteindelijk naar Rui Costa. De ervaren Portugees van Intermarché-Circus-Wanty was na net geen 160 lastige kilometers tussen Pamplona en Lekunberri de snelste in een sprintje met drie, voor Lennard Kämna en Santiago Buitrago. Evenepoel finishte als vierde.

Rood: Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

Groen: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Bollen: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Wit: Juan Ayuso Team UAE Emirates)

Hoe kwam de zege tot stand?

Als een dolle stier ging Remco Evenepoel tekeer meteen na de start in Pamplona. Hij zorgde voor de ene aanval na de andere, maar het peloton liet nooit betijen. Het aanvalsgeweld van de kopman van Soudal Quick-Step zorgde uiteindelijk voor een gemiddelde snelheid van 47.7 kilometer per uur in het eerste wedstrijduur.

Evenepoel was zeker niet de enige die het probeerde: in een rit met typisch vluchterprofiel regende het aanvallen. Voor Team Ineos Grenadiers probeerden Kim Heiduk, Egan Bernal en Filippo Ganna weg te geraken. Het leidde tot een zeer hoge gemiddelde snelheid: het eerste koersuur legde het Vuelta-peloton af aan 47.4 km/u.

Uiteindelijk was wie anders dan Remco Evenepoel gangmaker van de goeie ontsnapping. Hij reageerde op de Puerto de Lizarraga (19.3km aan 2.6%) op een demarrage op van Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), waarna in schuifjes een kopgroep van vijftien renners tot stand kwam. Opvallendste namen daarbij: Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Andreas Kron (Lotto Dstny) en Einer Rubio (Movistar). Hun maximale voorsprong zou net geen vier minuten bedragen.

De dubbele beklimming van de Puerto de Zuarrarrate maakte uiteindelijk het verschil. De eerste passage herleidde de kopgroep tot tien renners, bij de laatste beklimming sprongen Rui Costa en Santiago Buitrago weg. Evenepoel (en de rest van de achtervolgers) had niet de benen om te reageren en leek bij de achtervolgers zelfs even te moeten lossen. Lennard Kämna was de enige die de sprong naar voor nog kon maken.

De afdaling kende een dramatisch verloop: Kämna nam afstand op zijn twee rivalen, maar ging tegen de grond toen hij een bocht verkeerd inschatte. Vreemd genoeg verdween terstond elke verstandhouding tussen Costa en Buitrago die bijna tot een surplace overgingen. Zo kon Kämna in de laatste kilometer toch nog terug keren.

In de sprint in Lekumberri was het uiteindelijk Rui Costa die zijn inspanning het beste timede. Hij won eindelijk opnieuw een rit in een grote ronde, tien jaar na zijn laatste zege in de Tour. In de achtergrond sprong Remco Evenepoel nog naar plaats vier. Evenepoel kreeg ook nog de prijs voor de strijdlust.

Maandag is de tweede rustdag in de Vuelta. Dinsdag volgt een korte en overwegend vlakke rit van 120,1 km tussen Liencres Playa en Bejes. In de finale gaat het wel opnieuw bergop. De renners finishen op een klim van 4,8 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8 procent maar pieken tot 15 procent.

Wat deden de Belgen?

Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) toonde zich opnieuw. Dit keer niet als controleur voor sprinter Kaden Groves, wel door mee te gaan in de ontsnapping. Hij overleefde de Puerto de Zuarrarrate en kon ook nog de tussensprint winnen. Zo kon hij de twintig punten voor de puntentrui weg nemen van Remco Evenepoel. Die is in de strijd om de groene trui eerste achtervolger op Kaden Groves. Janssens finishte uiteindelijk ook nog op plaats tien.

Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) verzeilde bij al het aanvalsgeweld van de eerste wedstrijduren even achterop. Zonder ploegmaats kostte het hem veel tijd en moeite om terug vooraan aan te sluiten, maar uiteindelijk finishte hij zonder problemen in de groep van rode trui Sepp Kuss.

Wat deden de favorieten?

Naar verwachting zorgde etappe vijftien niet voor verschillen tussen de klassementsrenners. De hele top tien kwam in hetzelfde peloton over de meet.

Verder nog iets dat u moet weten?

De miserie van Geraint Thomas blijft maar duren. De Welshman kwam in etappe vijftien andermaal ten val. Hij staat ondertussen niet meer in de top dertig van het klassement.

De tweeëntwintigste opgever in de Vuelta is Kévin Vauquelin. Hij is de eerste renner van Arkéa Samsic die de wedstrijd moet verlaten.

Uitslag:

1. Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) in 3:30:56

2. Lennard Kämna (BORA - hansgrohe)

3. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

4. Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step) +2

5. Andreas Kron (Lotto - Dstny)

6. Einer Rubio (Movistar Team)

7. Cristián Rodríguez (Team Arkéa - Samsic)

8. Chris Hamilton (Team dsm-firmenich)

9. Nico Denz (BORA - hansgrohe) +36

10. Jimmy Janssens (Alpecin - Deceuninck) +1:07

Stand:

1. Sepp Kuss (VSt/Jumbo - Visma) 54u38:42

2. Primoz Roglic (Slo) 1:37

3. Jonas Vingegaard (Den) 1:44

4. Juan Ayuso (Spa) 2:37

5. Enric Mas (Fra) 3:06

6. Marc Soler (Spa) 3:10

7. Mikkel Landa (Spa) 4:12

8. Aleksandr Vlasov 5:02

9. Cian Uijtdebroeks (Bel) 5:30

10. Joao Almeida 8:39