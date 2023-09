Vader van Oumi getuigt over aardbeving in Marokko en het mooie gebaar van Remco Evenepoel: “We weten dat hij ons zo goed mogelijk wil steunen”

Het was een “heel klein dingetje” dat hij wou doen om haar te steunen, zei hij zelf. Remco Evenepoel kwam aan het begin van de vijftiende rit in de Ronde van Spanje met een Marokkaanse vlag naar het startpodium. Hij deed het om Oumi te steunen, zijn vrouw. “Ze gaat door een moeilijke periode. Haar familie woont niet ver van de plaats van de aardbeving”, zegt hij.

Tijdens de rit dook Evenepoel overal op, met demarrages en versnellingen die het hele peloton deden verbrokkelen. Na zijn inzinking van vrijdag een tweede dag van vintage Remco. Dit keer gebeten en gedreven om zijn vrouw en zijn familie te steunen, zo leek het.

Groot hart

“Het verrast ons niet”, zegt Azzedine Rayane, de vader van Oumi. “We kennen Remco, hij heeft een groot hart, een goed hart. We weten dat hij ons zo goed mogelijk wil steunen. Het ligt zo in zijn karakter.”

© Getty Images

Oumi’s grootouders wonen in de streek van Sid L’Mokhtar, niet zo ver van het epicentrum van de aardbeving. Het heeft de hele familie al dagenlang stress en zorgen bezorgd. “We hebben contact gehad met hen”, zegt Azzedine. “Meteen na de aardbeving al hebben we hen proberen te bereiken. Er zijn geen doden of gewonden gevallen in onze familie, gelukkig. De grootste schade en de grootste problemen doen zich voor in de bergen, in de moeilijk bereikbare dorpen ook. Toen we hoorden van de ellende daar, vulde ons hart zich met verdriet. Er zijn veel tranen gevloeid.”

Groot verdriet

Het raakt álle Marokkanen diep, zegt Azzedine. “Marokkanen in Marokko en Marokkanen verspreid over de hele wereld zijn verdrietig”, zegt hij. “Dit raakt ook niet snel opgelost: nu ligt de focus nog op mensen vinden, reddingswerken en eerste hulp. Maar de heropbouw zal een proces van maanden of jaren zijn.”

Oumi deelde via Instagram al een oproep om noodhulp te sturen van de Brusselse hulporganisatie Human Smile. “Er is veel nodig”, zegt Azzedine. “Tenten, kleren, dekens, financiële middelen voor de dringendste hulp op dit moment. Financiële steun voor de heropbouw op de langere termijn. Alles is welkom.”

De familiebanden en de link met Marokko zijn belangrijk voor Evenepoel, bleek al meermaals. Toen ze trouwden, deelden hij en zijn vrouw beelden van hoe ze enkele dagen voor hun huwelijk Hennadag hadden gevierd, een traditie in de Marokkaanse cultuur waarbij de bruid centraal staat. Ze deden dat in traditionele Marokkaanse gewaden omdat het een traditie was die ze wilden koesteren, zeiden ze toen.

De rit van zondag werd een hele dag op het voorplan voor Evenepoel, al lukte het dit keer niet om voor de tweede opeenvolgende keer de zege binnen te halen. De blijk van steun voor Oumi, voor zijn vrouw en voor de Marokkaanse gemeenschap, het “kleine dingetje” dat hij toch absoluut wou doen, was wel duidelijk.

