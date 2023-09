Wout van Aert sprint naar tweede plek in regenachtige slotrit en is eindwinnaar van de Tour of Britain

Wout van Aert heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Groot-Brittannië (2.Pro) op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma werd in de achtste en laatste rit, over 166,8 km tussen Margam Country Park en Caerphilly, nog onder druk gezet door de Spanjaard Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers). Die won de rit voor Van Aert en moet onze landgenoot voor laten gaan in het eindklassement.

De slotrit werd na 89 km even stilgelegd door een zwaar ongeval in Treorchy, dat op de route van het peloton lag. Na een twintigtal minuten kon de wedstrijd hervat worden. Carlos Rodriguez zette Van Aert vervolgens onder druk door op 50 km van de aankomst in de aanval te trekken. Hij haalde het uiteindelijk met elf seconden voorsprong, maar dat volstond niet om Van Aert de eindzege te ontfutselen.

Van Aert schreef de Ronde van Groot-Brittannië twee jaar geleden ook al op zijn naam. Toen won hij liefst vier ritten. In deze editie pakte hij enkel de overwinning in de vijfde etappe van donderdag in Felixstowe. In de eerste vier ritten bereidde hij wel telkens de sprintoverwinningen van zijn Nederlandse ploegmaat Olav Kooij voor.

Eerder dit seizoen was Van Aert de beste in de E3 Saxo Classic en het BK tijdrijden. In Glasgow werd hij begin augustus vicewereldkampioen op de weg.

Van Aert volgt op de erelijst in Groot-Brittannië de Spanjaard Gonzalo Serrano op.

Uitslag: