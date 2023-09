Mathieu van der Poel toont zich onderweg, maar Tim Merlier knalt naar winst in de GP Fourmies

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) heeft zondag de 90e editie van de Grand Prix de Fourmies-La Voix du Nord, met start en aankomst in het Noord-Franse Fourmies na 197,6 kilometer, op zijn naam gebracht. De dertigjarige West-Vlaming was de snelste na een massasprint en liet Gerben Thijssen (Intermarché-Circus) achter zich. De Italiaan Matteo Moschetti (Q36.5) werd derde, voor de Noor Alexander Kristoff (UNO-X).

Merlier was eerder dit seizoen al de beste in de eerste etappe van de Ronde van Oman, twee ritten in de UAE Tour, de openingsetappe van Parijs-Nice, Nokere Koerse, de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke en twee etappes in de Ronde van Polen.

Vrijwel onmiddellijk na de start in Fourmies kregen we een aanval met Noa Isidore en Simon Pellaud. Het peloton liet evenwel niet begaan. Het bleef er heel nerveus aan toegaan met tal van aanvallen maar het duurde toch tot wanneer Dries De Bondt, Enzo Paleni, Petr Kelemen, Gage Hecht en Maxime Jarnet gingen versnellen. Half koers hadden zij een voorgift bijeen gereden van anderhalve minuut. In het peloton toonde wereldkampioen Mathieu van der Poel zich enkele keren. De kopgroep begon aan de laatste vier ronden met een voorsprong van 1:20 op het peloton.

Vooraan moest Jarnet eraf en begonnen de vier overgebleven vluchters aan de laatste drie ronden. Voor De Bondt ging het nog te traag en met nog 23 kilometer te rijden muisde hij er alleen vanonder. De rest van de vroegere kopgroep werd opgeraapt door het peloton. Met nog 10 kilometer voor de boeg was het liedje van De Bondt eveneens uitgezongen en kregen we een hergroepering.

Dat was het sein voor Rick Pluimers om te gaan versnellen. Hij was er op 6 kilometer van de finish aan voor de moeite. Niemand slaagde erin de groepssprint te ontlopen en daarin toonde Tim Merlier zich andermaal de snelste van het pak. Hij volgt de Australiër Caleb Ewan op op de erelijst.

Lach blijft peloton voor in vrouwenwedstrijd

Marta Lach (Ceratizit-WNT) heeft zondag de vierde editie van de Grand Prix de Fourmies voor vrouwen, met start en aankomst in het Noord-Franse Fourmies na 117,8 kilometer, op haar naam gebracht.

De 26-jarige Poolse slaagde erin een solo af te ronden en nog net een aanstormend peloton voor te blijven. De Nederlandse Sofie van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) werd tweede, Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) eiste de derde plaats op, voor Fauve Bastiaenssen (Lotto Dstny Ladies). De Franse uittredende winnares Clara Copponi (FDJ-Suez) werd vijfde.