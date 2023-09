Vrouw is erg vastberaden om iPhone te stelen in winkel en... bijt kabel door

Een vrouw uit het Chinese Fu Zhou Shi heeft vrijdag een iPhone 14 Plus gestolen in een Applestore. De vrouw, die later geïdentificeerd werd als Qiu, deed dat op een erg opmerkelijke manier. Ze beet de kabel door waarmee de telefoon vast hing aan de tafel.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Qiu vastberaden naar de iPhones stapt. Maar wanneer ze de prijs ziet, schrikt ze zich een hoedje. Dat verklaart ze later aan de politie. “Ik was net mijn telefoon kwijt en wilde eens gaan kijken hoeveel een nieuwe zou kosten. Maar zo’n 900 euro voor een iPhone 14 Plus kon ik niet neertellen.”

Qiu besloot dus om de telefoon te stelen, wat haar ook lukte. Het was pas toen een winkelbediende enkele minuten later toevallig aan de tafel passeerde dat er opgemerkt werd dat er een iPhone was verdwenen. De politie kon de vrouw door de bewakingsbeelden opsporen. Het onderzoek loopt nog steeds.

(tica)