Dronken autodief crasht met gestolen wagen in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem/Maasmechelen

De politie arresteerde zaterdag om 9.30 uur een 23-jarige Maaseikenaar omdat hij met een gestolen auto betrokken was bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde op de Boslaanµ in Dilsen-Stokkem. Twee auto’s botsten en na de crash sloeg een van de bestuurders op de vlucht. De politie kon de man in de buurt aantreffen. De Maaseikse twintiger in kwestie bleek onder invloed van alcohol toen ze hem op de Vlessersweg vonden.

Nader onderzoek bracht aan het licht dat de weggelopen chauffeur zijn wagen had gestolen. De politie kreeg namelijk een melding binnen van een diefstal van een auto die overeenkwam met de eigenschappen van het voertuig op de plaats van het ongeval.

De agenten arresteerden de 23-jarige Maaseikenaar. Na een controle in het ziekenhuis brachten ze hem voor verder onderzoek over naar de politie Lanaken-Maasmechelen. De pv’s werden opgesteld en het verder onderzoek wordt voortgezet.