Lotte Kopecky wordt derde in slotrit en wint Simac Ladies Tour, wielericoon Annemiek van Vleuten zwaait officieel af

Lorena Wiebes heeft de slotetappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De Nederlandse van SD Worx was na 150 geaccidenteerde kilometers in en rond Arnhem de sterkste op een lastige aankomst. De eindzege is voor Lotte Kopecky, die twee etappes won en nu derde werd na Elisa Balsamo. Annemiek van Vleuten reed haar laatste profkoers en nam uitgebreid de tijd om de wielerfans uit te zwaaien in het laatste lokale rondje.

Kopecky, die de individuele tijdrit en de voorlaatste etappe al won, mocht als leidster de slotrit aanvatten. De draagster van de gele trui had een voorsprong opgebouwd van elf seconden op teamgenote Wiebes en 37 seconden op de Britse Anna Henderson.

Van bij de start ging het er heel nerveus aan toe en probeerden verschillende rensters deel uit te maken van een vroege vlucht. Het duurde tot zowat 40 kilometer koers voor er een noemenswaardige afscheiding kwam. Daar zorgden 25 rensters voor. In de omvangrijke kopgroep zaten onder meer Kopecky, Wiebes, Henderson, Shirin van Anrooij, Floortje Mackaij, Zoe Bäckstedt, Karlijn Swinkels, Katarzyna Niewiadoma, Christina Schweinberger en Pfeiffer Georgi.

Met nog 21 kilometer voor de boeg trok de Poolse Niewiadoma in de aanval. Zij vatte de voorlaatste ronde, van acht kilometer, aan met een voorsprong van twintig seconden op de groep met leidster Kopecky. Mackaij trok in de slotronde in de tegenaanval op Niewiadoma. De Poolse werd in volle finale opnieuw tot de orde geroepen. In de daaropvolgende sprint trok Kopecky het geheel perfect aan voor Wiebes die het netjes afmaakte.

Kopecky volgt haar Nederlandse teamgenote op als eindwinnares van de Simac Ladies Tour.

Uitslag: