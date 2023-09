Fransman Sam Laidlow kroont zich tot wereldkampioen Ironman in Nice

De Fransman Sam Laidlow heeft zondag de wereldtitel Ironman veroverd in het Zuid-Franse Nice, het decor voor de mannenfinale in plaats van Hawaii. De 24-jarige Fransman domineerde de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen.

Laidlow, geboren in Engeland, kwam als vijfde uit het water en nam het commando over na 15 kilometer op de fiets. Hij finishte in een tijd van 8u06:22 en had zo finaal 3:55 voorsprong op de tweevoudige Duitse laureaat Patrick Lange en 5:21 op de Deen Magnus Ditlev. Bovendien liep hij het plaatselijke record van Frederik Van Lierde uit 2013 (8u08:59) van de tabellen.

Pieter Heemeryck, de enige Belgische deelnemer, gooide de handdoek in het begin van de marathon. Bart Aernouts moest verstek laten gaan met een schouderfractuur.