Bart De Wever blijft voorstander van kernregering, ondersteund door deelstaatregeringen

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft voorstander om na de verkiezingen van 2024 op federaal vlak een kernkabinet te vormen, ondersteund door de deelstaten. Intussen kan gewerkt worden aan een grondige staatshervorming. Dat stelde hij zondag op de N-VA-familiedag in Plopsaland De Panne, dat al twee maanden met 10.000 inschrijvingen uitverkocht was.

In zijn toespraak benadrukte Bart De Wever dat de verkiezingen ongelooflijk belangrijke verkiezingen zijn. “We zullen onze mobilisatiekracht de komende maanden meer dan ooit nodig hebben. We zullen u meer dan ooit nodig hebben. Want de ontknoping van het N-VA-verhaal ligt binnen handbereik. Federaal lukt er niets meer. België dendert stuurloos naar de financiële afgrond. Terwijl in Vlaanderen de vacatures niet ingevuld geraken, verhoogde Vivaldi op bevel van de PS fors de uitkeringen voor langdurig werklozen”, aldus De Wever.

De Wever reageert in een gesprek met persagentschap Belga ook op de uitlatingen van zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez in De zevende dag. Daarin pleitte hij voor een federale regering naar het Zweeds model met MR en N-VA – die elk 20 procent van de stemmen halen – als basis. “Ik vind het vreemd dat De Wever met de PS in zee wil gaan”, luidde het.

Maar Bart De Wever wees het aanbod zondag resoluut af. “Waarom heeft hij dan gekozen voor Vivaldi met de groenen?”, vroeg hij zich af. “Bouchez zwemt in een rode zee, maar klampt zich vast aan de Vlaamse situatie”, aldus de N-VA-voorzitter, die “de wil van de Waalse democratie wil respecteren. Dat is het probleem van Bouchez”, die volgens hem maar een beperkte geloofwaardigheid heeft. “Ik ga niet mee in de analyse van Bouchez. We gaan voor een institutionele omslag en niets anders”, besloot Bart De Wever.