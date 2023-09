Dit hebt u vandaag al gemist in de Vuelta: vierde keer goeie keer, Remco Evenepoel opnieuw in de ontsnapping na eindeloze reeks aanvallen

De vijftiende etappe in de Vuelta nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Lekunberri losbarst.

LIVE. Volg hier LIVE de vijftiende etappe in de Vuelta!

Evenepoel meteen in de aanval

Een drukke ochtend voor Remco Evenepoel: naast de gebruikelijke interviews kreeg hij in Pamplona ook bezoek van vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain, die afkomstig is uit de regio. Evenepoel ontrolde op startpodium samen de ploegmaats van Soudal Quick-Step een Marokkaanse vlag, als steunbetuiging na de zware aardbeving. “Vooral voor mijn vrouw Oumi is het lastig”, gaf Evenepoel aan. “Het gebeurde allemaal in een streek dichtbij haar familie. We moeten hen allemaal steunen.”

Evenepoel leek van plan om ook tijdens de etappe een statement te maken, want hij trok meteen na de neutralisatie ten aanval. Matevz Govekar (Bahrain Victorious) en Andreas Kron (Lotto Dstny) gingen mee in de ontsnapping, maar het peloton liet niet begaan. Na zes kilometer werd het trio al opnieuw ingelopen.

Tweede poging Evenepoel

Na achtentwintig kilometer probeerde de kopman van Soudal-Quick-Step het opnieuw, maar ook nu zonder succes. Opvallend: Evenepoel rijdt vandaag in de bollentrui, als leider van het bergklassement. Het is al de zesde verschillende trui die hij in deze Vuelta draagt. Na de witte trui, de trui van Belgisch kampioen, de regenboogtrui als wereldkampioen tijdrijden en de rode leiderstrui. Tijdens de ploegentijdrit op de eerste dag van de Vuelta droeg hij ook al de traditionele trui van Soudal-Quick Step. De enige trui die Evenepoel nog niet gedragen heeft is de groene puntentrui. In dat klassement staat hij tweede, maar Kaden Groves is tot nader order buiten bereik. Van de bergtrui wil Evenepoel wel een doel maken: “Een mooie trui om te verdedigen en hopelijk te dragen tot in Madrid.”

Razendsnel eerste uur

In een rit met een typisch vluchterprofiel viel het nooit stil in het peloton. Romaine Gregoire (Groupama-FDJ) voorspelde voor de start al dat “130 renners” zouden proberen om weg te springen en hoewel dat misschien een beetje overdreven was, regende het ook effectief aanvallen. Voor Team Ineos Grenadiers probeerden Kim Heiduk, Egan Bernal en Filippo Ganna weg te geraken. Allemaal zonder succes. Ook een groep van veertien renners werd snel opnieuw ingelopen. Het spervuur aan aanvallen zorgde voor een zeer hoge gemiddelde snelheid: het eerste koersuur legde het Vuelta-peloton af aan 47.4 km/u.

Opnieuw Evenepoel

Remco Evenepoel probeerde het nog een keer op de eerste klim van de dag, de Puerto de Lizarraga (19.3km at 2.6%). Het peloton liet opnieuw niet begaan, maar de kopman van Soudal Quick-Step versaagde niet. Nieuwe aanvalspogingen van Evenepoel zorgden uiteindelijk voor een grote groep kopgroep met onder meer ook nog Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Juanpe Lopez (Lidl Trek), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) en Romain Bardet (DSM-firmenich).

Uiteindelijk kwam het in de voortdurende strijd Evenepoel versus het peloton opnieuw tot een samensmelting, waarna Evenepoel het gewoon nog een keer probeerde, die keer met Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty). Ze kregen nadien ook Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) mee. Ook Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Lennard Kämna, (Bora-Hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) kwamen nog aansluiten. In schuifjes kwamen uiteindelijk nog negen renners aansluiten in de afdaling, waardoor er op dit moment een kopgroep van vijftien renners voorop rijdt.

Bij het begin van de Puerto de Lizarraga leek het even alsof Cian Uiijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) in de problemen kwam. Hij zat ver achteraan in het peloton zonder ploegmaats, maar op dit moment maakt het nummer negen in het algemeen klassement gewoon deel uit van het peloton met rode trui Sepp Kuss.

Het peloton is op dit moment op weg naar de Puerto de Zuarrarrate, een col van tweede categorie.

