VIDEO. “Een mooi gebaar van zijn kant”: Remco Evenepoel bedankt vluchtgezel Romain Bardet met twee geschenkjes

Remco Evenepoel gaat zondag op zoek naar zijn tweede ritzege op rij in de Vuelta. Zaterdag kwam hij solo aan op de Larra-Belagua, nadat Romain Bardet lang in zijn zog zat. Voor het geleverde werk bedankte de Belgische kampioen de ervaren Fransman een dag later.

Evenepoel zocht Bardet op in de startzone in Pamplona, waar de vijftiende etappe van start ging. Hij stapte de bus van Team DSM op en overhandigde de Fransman een Belgische kampioenentrui en de overwinningstrofee van zaterdag. “Het is een mooi gebaar van zijn kant, het verbaast mij niets”, reageerde de Fransman bij Eurosport.

Na de etappe had Bardet de Belgische kampioen al bewierookt. “Je rijdt niet alle dagen met een legende op kop van een koers”, blies de Fransman van bewondering. “Ik ken Remco: ik wist dat hij niet gewoon de etappe zou willen winnen, maar dat ook ‘à la Merckx’ zou willen doen. Ik wist dat hij van ver zou vertrekken. Hij heeft tachtig procent van het kopwerk gedaan, toen we weg waren. Maar zelfs in zijn wiel was het verschrikkelijk. Alsof ik tegen de wind in reed. In zijn wiel moest ik evenveel watts trappen als op kop. Ik vertraagde Remco alleen maar.”