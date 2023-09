Terminaal zieke moordenaar van Lanakense marktkraamster overleden

De moordenaar van marktkraamster Inge Verstappen uit Lanaken is overleden. Zestiger Enrico Castignani, in 2022 veroordeeld tot 25 jaar cel, overleed aan longkanker. De man was terminaal en mocht daarom deze zomer de gevangenis onverwacht verlaten.

“Het klopt dat mijn cliënt afgelopen week is overleden”, reageert Jan Keulen, de raadsman van Enrico - Rico - Castignani. “Ik kan enkel nog kwijt dat hij komende week in intieme kring wordt begraven”, aldus de advocaat.

Castignani pleegde de moord op zijn partner Inge Verstappen op 3 september 2018. Zijn stoppen sloegen door toen de 55-jarige vrouw naar de notaris wilde gaan voor de verkoop van hun huis. Hij stak haar twee keer in de hals met een koksmes en deed dat met zulke brute kracht dat daarbij een deel van de halswervel brak. Het slachtoffer leefde nog minstens drie uur bij volle bewustzijn, maar geraakte niet uit de kamer om hulp te zoeken. Tijdens het assisenproces vorig jaar werd gruwelijk duidelijk hoe de jaloerse moordenaar zijn partner alle levenskansen had ontnomen en de vrouw liet leeg bloeden. Zo blokkeerde hij de deur en had de geliefde marktkraamster geen gsm meer in de buurt. Rico Castignani doodde Inge Verstappen omdat hun relatie niet meer veel voorstelde en zij nieuw geluk had gevonden bij een andere man en ze zich met veel vreugde op de markt vertoonde.

Na zijn veroordeling tot 25 jaar belandde de moordenaar in de gevangenis. Tot hij deze zomer onverwacht vervroegd werd vrijgelaten. Hoewel hij minstens vijf jaar moest uitzitten om kans te maken op een nieuw leven buiten de cel mocht hij toch huiswaarts keren en dat vanwege medische redenen. Hij moest afrekenen met longkanker en de ziekte zat in een laatste, terminale fase. Het luidde dat hem niet lang meer zou resten. Afgelopen week is hij overleden.