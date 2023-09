Dochter vrijgelaten in onderzoek gewelddadig overlijden van man (57) in Deerlijk, parket vraagt aanhouding van moeder en zoon

De dochter van Danny Delaere (57), de man die vrijdagavond gewelddadig om het leven werd gebracht in zijn woning in het West-Vlaamse Deerlijk, is vrijgelaten. Danny’s echtgenote Tacha N. en zijn zoon worden zondagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vraagt hun aanhouding.

Danny Delaere (57) werd vrijdagavond dood in zijn woning aangetroffen aan de Sint-Pietersabdijstraat. Hij woonde er samen met zijn vrouw Tacha N. en zijn meerderjarige dochter en zoon. Een van hen contacteerde de hulpdiensten. Aanvankelijk verklaarden de echtgenote en de dochter aan familie dat Danny iets gekregen had en daarop in mekaar was gezakt. Speurders stelden ter plekke echter meteen vast dat er meer aan de hand was. Uit de eerste vaststellingen bleek immers dat de man op een gewelddadige manier om het leven was gekomen.

Parket vraagt de aanhouding voor doodslag en schuldig verzuim voor de echtgenote en de zoon. — © rr

Vrijlating

De echtgenote van de man met wie hij meer dan twintig jaar samen was werd door de politie gearresteerd samen met zijn twee meerderjarige kinderen. De dochter werd zondag vrijgelaten. Het parket vraagt haar aanhouding niet.

Voor de echtgenote en de zoon vraagt het parket de aanhouding voor doodslag en schuldig verzuim. Volgens de familie van het slachtoffer werd de man verstikt, maar parket wenst hier geen commentaar op te geven.

Toxisch

Eerder raakte al bekend dat het niet goed boterde tussen het koppel, vaak gepaard gaand met alcohol. De oudste dochter van de man uit een eerdere relatie spreekt van een toxische sfeer. “Ze konden mekaar de kop wel inslaan”, getuigde ze eerder. “Ik schrik er niet van, maar als dan toch zoiets gebeurt zakt de grond wel weg onder je voeten.”