Paus Franciscus laat Poolse familie die Joden opving tijdens oorlog zalig verklaren

Paus Franciscus heeft zondag de familie Ulma zalig laten verklaren, die door de Duitse bezetter in Polen werd vermoord omdat ze Joden liet onderduiken op haar boerderij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is de eerste keer dat een volledige familie wordt zalig verklaard binnen de katholieke kerk.

Het katholieke koppel Wiktoria en Jozef Ulma en hun zes kinderen vingen een Joodse familie en twee Joodse zussen op, maar werden verraden en in 1944 vermoord door de Nazi’s. Ook de Joden die ze opvingen werden vermoord.

De familieleden werden tijdens een dienst in Markowa in het zuidoosten van het land zalig verklaard. Onder hen ook een ongeboren kind, aangezien Wiktoria zeven maanden zwanger was toen ze werd vermoord. De dienst werd geleid door kardinaal Marcello Semeraro, het hoofd van de autoriteit van het Vaticaan bevoegd voor zaligverklaringen. Hij las een brief voor van paus Franciscus.

Daarin beschreef de paus de Ulma’s als “echte martelaren die onbevreesd hun leven opofferden als goede Samaritanen uit liefde voor hun broeders en zusters, en die mensen die vervolgd werden toelieten in hun huis”.

© EPA-EFE

Verzet met liefde

Paus Franciscus prees de familie ook tijdens zijn Angelusgebed zondagmiddag op het Sint-Pietersplein in Rome als een “straaltje hoop tijdens de Tweede Wereldoorlog, een voorbeeld voor de impuls van het goede”. “Ze verzetten zich met liefde tegen de haat en het geweld die eigen waren aan die periode”, zei hij ook.

De Ulma’s hebben ook de eretitel van ‘rechtvaardige onder de volkeren’ ontvangen van het Yad Vashem Holocaustmonument in Israël. Die wordt gegeven aan niet-Joden die Joden hielpen tijdens de Holocaust.

De Joodse minderheid in Polen, meer dan 3 miljoen mensen, werd zo goed als uitgeroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. In totaal stierven tussen de 4 en 6 milljoen Polen tijdens het conflict.