FUTSAL OVERZICHT: Ambulance pikt onfortuinlijke Amzil op in Zutendaal

In de hoogste klasse blijven enkel RSCA Futsal en de twee teams uit Charleroi foutloos na twee speeldagen. Terwijl Eisden-Dorp verloor tegen My Cars Charleroi pakten FULL Hasselt (2-2- tegen Herentals) en PIBO Belisia (7-0 tegen Moeskroen) hun eerste punt(en). Opvallend: enkel nieuwkomers Visé en Hoboken zijn nog puntenloos. In tweede nationale B schuift Wellen, dat Houthalen klopte, mee aan de kop met titelkandidaten Aarschot en Borgerhout. Niet slecht voor doorgaans een slow starter. In interprovinciale B debuteerde Meeuwen met een late zege tegen Liko Genk, terwijl Tongeren op 3-3 bleef steken tegen Maasmechelen Turk. Futsal Thes-Ham en Aarixa Herk-de-Stad startten met 6 op 6.