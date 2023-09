Afscheid van een atletieklegende: Sir Mo Farah beëindigt zijn carrière met vierde plaats in Great North Run: “Een prachtig eerbetoon”

Sir Mo Farah heeft zondag op veertigjarige leeftijd zijn laatste wedstrijd met inzet gelopen. De Brit werd in eigen land vierde in de Great North Run. De viervoudig olympisch kampioen kondigde in het voorjaar al aan in de Great North Run afscheid te zullen nemen van de atletieksport.

Farah wordt algemeen beschouwd als de beste afstandsloper ooit uit Groot-Brittannië. In april liep hij met de marathon van Londen al zijn laatste marathon. Farah wachtte met de Great North Run nog een gepast afscheid. Met ‘Sir Mo’ op de borst, dan weet je wel hoe groot Farah is in zijn thuisland.

De winnaar van de halve marathon in het noordoosten van Engeland werd de Ethiopiër Tamirat Tola. Hij bleef met zijn tijd van 59:58 net onder het uur. Farah, in het verleden zesvoudig winnaar, finishte in 1u03:28. Ook zijn goede vriend Bashir Abdi mocht natuurlijk niet ontbreken. Hij spoelde de kater op de Memorial Van Damme van vrijdag door met een knappe tweede plaats.

Mo Farah: “Lopen heeft me gelukkig gemaakt”

Tegenover de BBC sprak hij over de “geweldige steun van het publiek”. “Ze hebben me een prachtig eerbetoon gegeven. Dit is het einde van mijn carrière. Ik wilde naar hier komen en vieren. Ik heb een fantastische loopbaan gehad. Ik wilde die hier eindigen in Newcastle. Ik won hier in het verleden zes keer. Ik wilde nog een keer alles op mij laten afkomen en ervan genieten. Ik heb altijd alleen maar gelopen. Het heeft me jarenlang gelukkig gemaakt, maar nu hoop ik meer tijd door te brengen met mijn familie en toch in de sport actief te blijven.”

Farah heeft een indrukwekkende erelijst. De langeafstandsspecialist, met roots in Somalië, kroonde zich in zijn loopbaan 6 keer tot wereldkampioen. Op de Olympische Spelen won hij zowel in 2012 als in 2016 de iconische dubbel op de 5.000 en de 10.000 meter.

© REUTERS

© REUTERS