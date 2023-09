VROUWENVOETBAL. OVERZICHT. Alken B scoort 24 keer, match in Stokkem stopgezet

Zowel Alken B (24-0 tegen Diepenbeek B in eerste provinciale) als Alken A (0-13 bij Chastre in eerste nationale) hielden schietoefeningen, Bilzen won knap bij Lierse-Kempenzonen. De wedstrijd Stokkem-THES werd al na twee minuten stopgezet, nadat thuisspeelster Laurien Henneau naar het ziekenhuis afgevoerd moest worden. Lees hier alle verslagen van de matchen van dit weekend in het vrouwenvoetbal in de Limburgse reeksen.