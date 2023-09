Limburg toont zijn hart: grote benefietactie in Genk om slachtoffers in Marokko te steunen

Genk/Houthalen-Helchteren/Maasmechelen/Maaseik

Dit weekend komt de Limburgse gemeenschap samen in een indrukwekkende uiting van solidariteit. Aanstaande zaterdag, 16 september, organiseren vier verenigingen uit Limburg een grootschalige inzamelactie bij buurthuis De Singel in Genk. De actie start om 14 uur en is bedoeld om fondsen en goederen te verzamelen voor de slachtoffers van de recente aardbeving in Marokko.