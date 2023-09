Wat een fiasco: topfavoriet Verenigde Staten verliest nu ook duel om brons tegen buurland Canada op WK basketbal

Canada heeft zondag brons gewonnen op het WK basket voor mannen in de Filipijnen. In de kleine finale versloegen de Canadezen hun buren uit de Verenigde Staten met 118-127 na verlenging.

NBA-speler Dillon Brooks werd topschutter van de wedstrijd met 39 punten, acht meer dan zijn teamgenoot Shai Gilgeous-Alexander. Bij de Amerikanen was Anthony Edwards (24 punten) de meest productieve speler.

De wedstrijd werd beslist met een verlenging nadat Mikal Bridges in de slotseconde van de reguliere tijd met een onmogelijke driepunter alsnog gelijkmaakte voor de VS (111-111, rust: 56-59). De redding voor Team USA leek op komst.

Dillon Brooks. — © AFP

Voor Canada is het de eerste WK-medaille in vijftien deelnames. In de kwartfinales had het team gestunt met een zege tegen het Slovenië van superster Luka Doncic. Daarna bleek Servië in de halve eindstrijd een maat te groot.

Gebrek aan grote sterren

De Verenigde Staten namen aan het WK deel zonder hun grootste sterren zoals LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry en Devin Booker. De vijfvoudige wereldkampioen (met een laatste titel in 2014) had in de halve finale nipt verloren van Duitsland.

Later op de dag (vanaf 14u40) staan Servië en Duitsland tegenover elkaar in het duel om goud. Alle wedstrijden van de eindfase worden afgewerkt in Pasay, een stad net ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Tijdens de groepsfase werd er ook gespeeld in het Indonesische Jakarta en het Japanse Okinawa.