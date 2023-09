Smeermaas (derde provinciale C) heeft zaterdagavond het Lanakense onderonsje tegen Kesselt pas in de slotfase naar zijn hand kunnen zetten. Een zondagsschot van Kevin Remmers zoefde via een zwevende Mersinlioglu toch nog in de winkelhaak. 1-0 en zes op zes voor de thuisploeg.