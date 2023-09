Heist wint “derby” tegen Dessel: “De laatste wedstrijden maken de invallers het verschil”

Heist blijft op kop in 1ste nationale na een 0-2-overwinning tegen Dessel. Opnieuw waren het de bankzitters die het verschil wisten te maken. “De coach gelooft in ons allemaal”, aldus Matt Jannes.

“Dit is toch een belangrijke overwinning” vond Yousri Sabhaoui. “Nu kunnen we helemaal van een geslaagde start spreken, met een mooie 7 op 9. En opnieuw waren het de bankzitters die het verschil maakten. Jasper Goossens kopte op aangeven van Carrasco de 0-1 binnen en Matt Jannes maakte de 0-2. Het is toch geweldig dat je weet dat je ploeg uit meer dan elf bestaat, dat als er gewisseld wordt je zeker niet verzwakt. Dat is een lijn die zich nu al drie speeldagen doortrekt.”

“In de eerste helft hadden we het niet makkelijk en moesten we het overwicht aan Dessel laten. Na de rust hebben we ons herpakt en maakten we onze goals.”

Heist kon dus rekenen op zijn invallers met onder andere doelpuntenmaker Matt Jannes. “Ik maakte de 0-2 en dat gaf een zalig gevoel. Ik startte dit seizoen al drie keer op de bank maar ik heb toch al twee van onze zeven doelpunten gemaakt. Vorige week legde ik de 4-0 binnen en was die goal niet echt meer van tel. Maar deze was dat wel, ik kreeg vanop rechts een diepe bal aangespeeld van Goossens en in de omschakeling koos ik laag over de grond de verste hoek.”

Uiteraard is Jannes nu maar wat blij dat hij als bankzitter het verschil kan maken. “Dat doet je zeker groeien, en het onderstreept ook dat de coach in zijn spelers gelooft en ze voluit kansen geeft. En dat de doelpunten bij ons niet van één of twee spelers moeten komen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.” (gf)