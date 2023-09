Opluchting bij Lyra-Lierse en Mathias Schils: “Dubbeltje viel nu wél langs onze kant”

Dan toch de eerste overwinning voor Lyra-Lierse, dat zaterdag na een dik uur voetballen op het eigen Doelvelden nog tegen een achterstand aankeek tegen RC Hades. Maar twee stilstaande fasen in de laatste vijf minuten van de partij brachten de Pallieters alsnog in de hemel. “Dit verdienden we zo hard”, glunderde Mathias Schils.

Opluchting en ontlading zaterdag op Doelvelden, nadat het laatste fluitsignaal weerklonk. Dan toch de eerste buit voor Lyra-Lierse. Ook al leek het onderonsje met RC Hades lang op een derde 0-1-nederlaag op rij uit te draaien.

“Toegegeven, daar vreesden we op een bepaald moment voor”, glunderde Mathias Schils. “Omdat deze partij wel een kopie leek van onze eerste twee opdrachten, die we telkens nipt verloren. We voetbalden zeker niet slecht en hadden overwicht, maar kwamen opnieuw tot weinig echt uitgespeelde kansen. Dan valt die tegentreffer en voel je de bui hangen.”

Niet dus. Deze keer koos het dubbeltje alsnog de kant van de Pallieters. In de laatste vijf minuten werkten Koen Weuts en Cel Teunen telkens nog een stilstaande fase in doel.

“De ontlading was enorm”, besefte Mathias Schils. “Dit hadden we een keertje nodig en verdienen we ook, want onze nul op zes was toch wel met de haren getrokken. Het geeft vooral vertrouwen naar onze volgende opdrachten toe. Blink je nu nog zonder punten onderaan in de rangschikking, dan zullen de twijfels alleen maar toenemen. En dat scenario moesten we absoluut zien te vermijden.”

Ondanks de eerste driepunter blijft het wel een gegeven dat Lyra-Lierse dezer dagen moeilijk kansen weet te creëren.

“Dat klopt. Het blijft erg lastig om ons overwicht in mogelijkheden om te zetten. We missen natuurlijk wel wat mensen die de creativiteit hebben om de boel open te breken. Dat is een realiteit waar we mogelijk nog even mee te leven hebben. En dus moet het dan op wilskracht en energie gebeuren en dat is gelukt. We scoren twee keer op stilstaande fase. Ach, voor ons waren vooral die eerste drie punten belangrijk. Het wordt nu zaak om hier verder op te bouwen.”