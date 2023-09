Onrust bij die Mannschaft: Hansi Flick wil door als bondscoach van Duitsland ondanks pak slaag tegen Japan

Ondanks de ruime nederlaag tegen Japan ziet Hansi Flick zichzelf nog steeds als de juiste man om de Duitse voetballers voor te bereiden op het EK volgend jaar in eigen land. Voor eigen publiek in Wolfsburg verloren de Duitsers met 1-4.

Junya Ito opende na ruim 10 minuten de score voor de Japanners en Leroy Sané maakte na dik een kwartier gelijk. Nog voordat er een kwart van de wedstrijd was gespeeld nam Japan opnieuw de leiding, ditmaal via Feyenoorder Ayase Ueda. In het restant kwamen de Duitsers niet meer tot scoren en vlak voor tijd maakte Takuma Asano er 1-3 van.

Voormalig speler van KRC Genk Ito scoorde de eerste goal. — © REUTERS

In blessuretijd werd de uitslag nog pijnlijker door Ao Tanaka. Een ferme domper voor Duitsland, waar de voormalige grootmacht het voetbal de voorbije jaren maar niet op de rails lijkt de krijgen.

Flick wil blijven

“Het was op het veld misschien niet te zien. Maar ik geloof nog steeds dat ik de juiste man ben voor deze baan. Ik sta achter waar we mee bezig zijn, daarom wil ik door als bondscoach van Duitsland”, zei Flick na afloop.

Tijdens de wedstrijd riepen fans van de tribunes om zijn vertrek. Aanvoerder Ilkay Gundogan sprak echter steun uit voor zijn coach. “Ik denk dat we als spelers vooral vragen aan onszelf moeten stellen”, zei hij.

Hansi Flick — © AP

Flick keek al uit naar oefeninterland dinsdag tegen Frankrijk. “Iedereen die vandaag op het veld stond, wil tegen Frankrijk een ander gezicht laten zien. Daar hebben we nu de kans voor en daar kijken we naar uit.”

Voor kwalificatie voor het EK moet Flick zich geen zorgen maken. Duitsland hoeft als organisator van het EK van volgend jaar geen kwalificatiewedstrijden te spelen.