RC Mechelen ligt uit beker van België na 2-0-verlies op Thes: “We waren niet top”

RC Mechelen ligt uit de Beker van België. Het is mooi geweest voor het team van Greg Vanderidt, maar tegen Thes Sport zat er te weinig in voor de oudste club van Mechelen. “Om tegen Thes te winnen moet je top zijn en dat waren we deze wedstrijd zeker niet”, aldus de T1 van Racing. Woensdag herpakken tegen City Pirates?

“Tegen Thes moet je 110 percent zijn én hopen dat zij aan negentig procent zouden spelen”, gaat de coach verder. “Maar we waren geen 110% zaterdagavond. Al vond ik ons in de eerste helft goed spelen en hadden we een goal kunnen opeisen. Maar we kregen de tegendoelpunten iets te makkelijk binnen. Die goals hebben we weggegeven. Toch ben ik fier en trots op ons bekerparcours. De beste match was die tegen Rochefort waar we lieten zien dat we over een sterk team beschikken (zo kwam Racing eerst op achterstand, red.). In deze wedstrijd heb ik ook met het zicht op de competitiematch van woensdag tegen City Pirates. Dat verliep probleemloos want ik beschik over een ruime kern en dat is een positieve conclusie. Alleen spijtig dat we geen eersteklasser konden loten.”

Ook aanvoerder Wout Kerckhofs was teleurgesteld. “Als je op negentig minuten van een wedstrijd tegen een eersteklasser staat dan begin je daar toch van te dromen. We hebben een degelijke partij gespeeld waarin er zeker mogelijkheden waren. De twee mooie kansen die we kregen na de 1-0. Een schot van Mayanga week af en Schaessens mikte nipt naast de kruising. Maar Thes maakte het verschil op basis van zijn ervaring en efficiëntie. Daarin staan ze verder dan wij. Het verschil zat in de details en dat gaf de doorslag. We speelden tegen een ploeg die al jarenlang meedraait op het niveau van eerste nationale.”

“We mogen met opgeheven hoofd het bekeravontuur verlaten. Dat was in grote mate een goede voorbereiding in aanloop naar de competitie en in deze match konden we onze grenzen aftasten en zien hoe het er een reeks hoger aan toe gaat. Deels ontgoocheling, deels een heel pak voldoening”, besluit de aanvoerder.