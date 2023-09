Auto belandt in veld in Tongeren: twee gewonden afgevoerd naar ziekenhuis

Tongeren

Een automobilist ging zondag in de vroege ochtend van de baan toen hij over de Gulden-Bodemweg in Berg (Tongeren) reed. De wagen kwam in een landbouwveld naast de straat tot stilstand en raakte zwaar beschadigd. Twee inzittenden hielden verwondingen over aan de crash. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en bracht hen volgens de eerste informatie beiden met de ambulance over naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De lokale politie Tongeren/Herstappe deed de vaststellingen. Het wrak moest getakeld worden.