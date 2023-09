Meisje (7) vindt zeldzame diamant van bijna 3 karaat in openbaar park

Samen met haar grootmoeder en vader bracht Aspen Brown op 1 september een bezoekje aan het Crater of Diamonds State Park in Arkansas, een vulkaankrater van 37 hectare waar al meer dan een eeuw lang edelstenen worden ontdekt. Een à tweemaal daags treft een bezoeker er een diamant aan, maar meestal zijn die niet groter dan een rijstkorrel.

Het 7-jarige meisje had evenwel meer geluk. En dat op haar verjaardag nota bene. “Ze kreeg het warm en wilde even gaan zitten, dus liep ze naar een paar grote rotsen bij het hek”, vertelt haar vader Luther Brown. “Al snel rende ze naar me toe en zei ze: ‘Papa! Papa! Ik heb er een gevonden!’”

© REUTERS

De edelsteen die ze had opgeraapt, had een prachtige goudbruine kleur en was zo groot als een erwt. Uit nader onderzoek bleek het te gaan om een diamant van 2,95 karaat. “Een uitzonderlijk zeldzame vondst”, vertelt Aaron Palke een onderzoekswetenschapper voor het Gemological Institute of America (GIA).

Bezoekers die diamanten vinden in het park mogen die zelf houden en een naam geven. De “Aspen Diamond” - zoals hij volgens de vader van Aspen genoemd zal worden - is de tweede grootste die ooit in het park werd ontdekt. In 2019 vond een bezoeker er al eens een steen van 3,72 karaat, niet ver van de plaats waar Aspen haar diamant ontdekte.