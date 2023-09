Braziliaanse president verzekert Poetin dat hij niet gearresteerd zal worden op volgende G20-top

De Russische president Vladimir Poetin moet niet bang zijn voor arrestatie als hij deelneemt aan de volgende top van de G20-landen, in 2024 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Dat heeft de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva gezegd.

In een op televisie uitgezonden gesprek zegt Lula da Silva dat Poetin een uitnodiging zal krijgen voor de G20-top - een bijeenkomst van de twintig belangrijkste industrielanden - in Brazilië. “Ik kan u zeggen dat als ik president van Brazilië ben en hij naar Brazilië komt, er geen reden is dat hij gearresteerd zou worden”, aldus de Braziliaanse president. Hij zei dat vanuit de Indiase stad New Delhi, waar de G20-top dit weekend plaatsvindt.

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft in maart een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin. De Russische president wordt beschuldigd van “oorlogsmisdaden” na de “illegale deportatie” van duizenden Oekraïense kinderen als onderdeel van de Russische invasie in Oekraïne. Brazilië is lid van het ICC en zou in theorie Poetin moeten oppakken wanneer hij voet zet op Braziliaanse bodem. Maar dat is de Braziliaanse president dus niet van plan.

Afwezig op vorige toppen

Poetin neemt niet deel aan de G20-top in India. Hij wordt er vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Poetin nauwelijks Rusland verlaten. Zo was hij ook niet aanwezig op de vorige top van de G20, in Indonesië. Eind augustus liet hij verstek gaan op de topontmoeting van de zogeheten BRICS-landen in Zuid-Afrika. Ook Zuid-Afrika is ICC-lid en zou de Russische president moeten aanhouden. Het Kremlin ontkent de beschuldigingen van het ICC.