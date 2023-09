Twintiger sterft na nachtelijke zwempartij

Waasmunster

In de Hamput in Waasmunster is zaterdagnacht een zwemmer om het leven gekomen na een nachtelijke zwempartij met vrienden. Een twintiger uit Sint-Niklaas kreeg te maken met een thermische shock en kwam niet meer boven water. Na een zoekactie werd zijn lichaam op de bodem opgemerkt, maar alle hulp kwam te laat.