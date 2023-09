Lucinda Brand dreigt start veldritseizoen te missen na val in Simac Ladies Tour

Slecht nieuws voor Lucinda Brand. Na een stevige valpartij in de Simac Ladies Tour - waar Lotte Kopecky weer het mooie weer maakt - moet ze haar plannen voor komende winter wat bijstellen.

De Nederlandse van Lidl-Trek deelde na afloop van de etappe zaterdag het zware verdict op Instagram: een blessure aan de ligamenten rond haar sleutelbeen was haar deel.

“Niet echt de knal waarmee ik het wegseizoen wilde eindigen. De ligamenten van mijn sleutelbeen vonden de manier waarop ik het wegdek raakte niet zo leuk. Ik zal er een paar weken uitliggen, maar ik weet zeker dat de dokters een goed herstelplan hebben”, vermeldt Brand bij de foto.

Kopvrouw van Sven Nys

De blessure is slecht nieuws voor het komende veldritseizoen, dat deze maand nog van start gaat. Brand komt in het veld uit voor de Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys. De eerste cross op Belgische bodem wordt de Exact Cross in Beringen op 8 oktober. Voor de Nederlandse ex-wereldkampioene wacht een race tegen de klok om die cross te halen.