Ashton Kutcher en Mila Kunis zeggen sorry voor steunbrieven aan oud-collega Danny Masterson: “Wij steunen de slachtoffers”

Kutcher, Kunis en Masterson bouwden een hechte vriendschap op tijdens de opnames van de populaire serie That ‘70s Show. Toen Masterson in het oog van de storm kwam te staan na beschuldigingen van verkrachting, bleven Kutcher en Kunis initieel achter hem staan. Op vraag van de beklaagde schreef het stel zelfs enkele brieven over hun vriendschap met Masterson die werden voorgelezen in de rechtszaal.

In een video op Instagram bieden Kutcher en Kunis daar nu hun verontschuldigingen voor aan. “Ze zijn niet geschreven om het juridische systeem of de geldigheid van het oordeel van de rechter in twijfel te trekken”, aldus de acteur, die eraan toevoegt dat hij de getuigenis van de slachtoffers niet wilde ondermijnden. “Het spijt ons als dat toch het geval is geweest.” “Onze gedachten gaan uit naar iedere persoon die slachtoffer is geweest van aanranding, seksueel misbruik of verkrachting”, besluit Kunis.