Duwboot en plezierjacht botsen op Albertkanaal

Het ongeval gebeurde rond 22 uur op het Albertkanaal ter hoogte van het Boothuys aan de Robert Orlentstraat in Massenhoven (Zandhoven). Een plezierjacht en een duwboot kwamen er met elkaar in botsing. Bij de aanvaring zouden de opvarenden van de plezierjacht in het water beland zijn, ze konden zich in veiligheid brengen door het kanaal in te springen en naar de kant te zwemmen.

De post Zandhoven van de Brandweer Zone Rand kwam ter plaatse, het gehavende plezierjacht werd naar de kant van het kanaal gesleept en een van de opvarenden werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De scheepvaartpolitie zal de omstandigheden van de aanvaring verder onderzoeken.

© bfm

© bfm

