Italië, Slovenië, Nederland en Oekraïne plaatsen zich voor de kwartfinales EK volleybal

Titelverdediger Italië (FIVB 3), Slovenië (FIVB 8), Nederland (FIVB 10) en Oekraïne (FIVB 13) hebben zich zaterdag verzekerd van een stek in de kwartfinales van het EK volleybal.

De Italianen, de uittredende Europese kampioenen, namen in Bari makkelijk met 3-0 (25-20, 25-12 en 25-15) de maat van Noord-Macedonië (FIVB 39), een klusje dat de Italiaanse mannen in het voetbal niet lukte. Zij speelden zaterdag 1-1 gelijk in Skopje.

Nog in Bari had Nederland het erg lastig tegen Duitsland (FIVB 16). De Nederlanders haalden het uiteindelijk met 3-2 (25-20, 25-23, 22-25, 18-25 en 15-12) en treffen Italië in de kwartfinales.

In het Bulgaarse Varna werden de achtste finales tussen Slovenië en Turkije (FIVB 14) en tussen Oekraïne en Portugal (FIVB 24) afgewerkt. Slovenië knokte zich naar een 3-2 zege (20-25, 22-25, 25-21, 25-23 en 15-13). Oekraïne had het makkelijker en won met 3-0 (25-20, 25-19 en 25-22).

De Red Dragons (FIVB 21) werken zondag (om 21 uur) hun achtste finale in Bari af tegen nummer een van de wereld Polen. De Belgische mannen werden vierde in groep A, na Italië, Servië en Duitsland. Polen won groep C met het maximum van vijf zeges.