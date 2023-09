Coco Gauff en Aryna Sabalenka vochten zaterdagnacht de finale van de US Open uit. De Wit-Russische won de eerste set met 6-2, maar set twee was voor de Amerikaanse tiener. Toch was hét punt van die set voor Sabalenka. Ze leek een gewonnen punt te verliezen, maar beantwoordde een afgemeten lob van Gauff met een nog beter lob. Toptennis!