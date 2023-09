VIDEO. Geen fraaie beelden voor Jumbo-Visma: verzorgers weigeren smekende kompaan van Evenepoel drinkbus te geven tijdens snikhete Vuelta-rit

Romain Bardet was naar eigen zeggen “met een legende op pad” in de Vuelta. De Fransman van DSM reed lang met Remco Evenepoel in de aanval, maar moest op de slotklim lossen. Onderweg zorgde Bardet ervoor dat de Belgische kampioen voldoende vocht had op een bloedhete Spaanse dag, maar toen hij zelf om water vroeg… Op sociale media dook een video op waarbij twee verzorgers van topteam Jumbo-Visma de uitgestoken hand van de Fransman ostentatief negeerden en zo weigerden om Bardet een drinkbus te geven.