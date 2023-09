Duitsland gaat ook in oefeninterland tegen Japan met de billen bloot, Junya Ito (ex-Genk) en Ayase Ueda (ex-Cercle Brugge) aan het kanon

De Duitse nationale ploeg blijft op de sukkel. De Duitsers verloren zaterdag in een oefeninterland in Wolfsburg met 1-4 van Japan, hun vierde nederlaag dit jaar al. Voormalig Jupiler Pro League-spelers Junya Ito (ex-Genk) en Ayase Ueda (ex-Cercle Brugge) vonden de weg naar de netten.

De Duitsers kenden tot dusver een moeilijke voorbereiding op het EK van volgend jaar in eigen land. Na de uitschakeling in de eerste ronde op het WK in Qatar vorige winter werden dit voorjaar oefenmatchen tegen de Rode Duivels (2-3), Polen (1-0) en Colombia (0-2) verloren.

Ook tegen Japan liep het van meet af aan moeilijk. Japan kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong via oude bekenden Junya Ito (11.), ex-Genk, en Ayase Ueda (22.), die deze zomer door Cercle Brugge werd verkocht aan Feyenoord. Tussendoor maakte Leroy Sané (19.) gelijk. Het bleef lang 1-2, maar in het slot van de partij zetten de Japanners nog eens de puntjes op de i. Invallers Takuma Asano (90.) en Ao Tanaka (90.+2) zetten de zware 1-4 eindstand op het bord. De druk op bondscoach Hansi Flick stijgt in Duitsland.

Bij Japan stonden naast Ito en Ueda ook Kaoru Mitoma (ex-Union), Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo en Daichi Kamada (allen ex-STVV) aan de aftrap. Daiki Hashioka (STVV) viel in het slot in.