In de schaduw van Evenepoel beleefden ook Van Eetvelt en Uijtdebroeks een goeie dag: “De afgelopen dagen was ik hier op fietsvakantie”

Na de veertiende rit in de Vuelta ging alle aandacht naar de herboren Remco Evenepoel, maar in zijn schaduw reden ook Lennert Van Eetvelt en Cian Uijtdebroeks een knappe etappe. Van Eetvelt zat in de vlucht van de dag en knokte zich naar een derde plaats, Uijtdebroeks hield zich weeral staande in de groep der favorieten.

Van Eetvelt: “Geraakte per ongeluk in de vlucht”

“Ik had deze prestatie niet echt verwacht”, zo reageert Van Eetvelt op zijn derde plaats. “Ik was de laatste dagen wat op de sukkel na ziek te zijn geweest. Mijn keel en longen vooral, het lichaam voelde heel slap. Het was niet het plan om vandaag al in de aanval te gaan, want ik voelde mij deze ochtend niet zo goed. Ik wilde mijn ploegmaat Eduardo Sepúlveda helpen om in de ontsnapping te geraken en zo geraakte ik er zelf in verzeild. Ik dacht er zelfs aan om mezelf te laten uitzakken omdat ik toch niet in orde ben, maar uiteindelijk ging het toch niet zo slecht. Ik heb mij geamuseerd vandaag”

“Ik had niet verwacht dat ik deze Vuelta nog veel zou kunnen doen”, zo gaat hij verder. “Ik was de laatste dagen hier eigenlijk wat op fietsvakantie. Ik was niet echt aan het afzien de laatste dagen, ik kon niet presteren. Ik vond het wel tof, maar dat is niet waarvoor ik hier ben. Ik ben superblij dat ik vandaag toch iets heb laten zin.”

Uijtdebroeks: “Mijn benen waren echt geweldig”

Uijtdebroeks kampt al een aantal dagen met zadelpijn en dat euvel is nog niet verholpen. “In de eerste afdaling van de dag lag het wegdek er zeker niet perfect bij en dan doet het uiteraard nog meer pijn omdat je op en neer gaat op de fiets. Dat was redelijk pijnlijk. In de laatste afdaling ging het iets beter met de pijn aan het zitvlak omdat het wegdek beter was. Maar de benen waren écht geweldig en voelden soepel aan, ook op de laatste beklimming. Het was een goede dag, alleen moeten we die zadelpijn onder controle krijgen”, aldus de negende in het klassement met zijn kenmerkende grijns.