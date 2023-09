Nina Derwael: krijgen we de gouden nagels nog te zien? — © BELGA

Er lijkt een drama in de maak voor het Belgische turnen. Het meisjesteam dat zich in Tokio 2020 nog als vijfde van de wereld kwalificeerde, dreigt Parijs 2024 te missen. Schouderblessure voor Nina Derwael, klierkoorts voor Lisa Vaelen, enkelverstuiking voor Maellyse Brassart en ook Noémie Louon blijft in de lappenmand. Coach Marjorie Heuls maakt de balans op.