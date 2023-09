Schaatswonder Jutta Leerdam spreekt openlijk over haar dromen én relatie met Jake Paul: “Hij is het tegenovergestelde van hoe hij zich profileert”

Jutta Leerdam heeft bijzondere maanden achter de rug. Het 24-jarige schaatswonder van Jumbo-Visma vertelt in de aanloop naar het nieuwe seizoen in een exclusief gesprek met De Telegraaf uitgebreid over haar zomer, haar dromen én haar relatie met Jake Paul (26). “Uiteindelijk is hij ook gewoon een jongen uit Ohio en ik een meisje uit het Westland. Samen zijn we een heel sterk team.”