Tongeren kan niet stunten in de beker: Francs Borains is met 1-4 te sterk

Tongeren heeft niet kunnen stunten tegen Francs Borains: 1-4. Een verdiende kwalificatie voor de bezoekers maar de cijfers waren overdreven. Pas in de slotfase incasseerden de moegestreden Limburgers twee doelpunten nadat Lance Voorjans dé kans op de aansluitingstreffer had gemist.

In de eerste helft waren beiden ploegen aan elkaar gewaagd. Door de loden hitte was het tempo niet al te hoog wat de thuisploeg zeker niet slecht uitkwam. Slecht uitverdedigen van invallersdoelman Djoco zette Tongeren op rozen. Helaas voor Stassen en co viel de gelijkmaker te snel. Gillekens werd bij een voorzet volledig over het hoofd gezien: 1-1.

Voor de pauze was Chevalier nog tweemaal dicht bij de 1-2. Voorjans kwam Callemin op het middenveld aflossen maar draaischijf Chaabi trapte de ploeg uit 1B al vroeg op voorsprong. Een snelle counter werd afgewerkt door ex-Lommel speler Kadiri: 1-3. Voorkans kon de vijf laatste minuten nog spannend maken maar hij trapte de elfmeter naast. Diep in de blessuretijd kreeg Chevalier dan toch loon naar werken. Eindstand 1-4. De focus kan bij blauw-wit nu weer volledig naar de competitie te beginnen met woensdag tegen Londerzeel.

TONGEREN: Vandecaetsbeek, Vanderhoven (75’ Geenen), Dupain (88’ Bacanamwo), Frenoy (74’ Bourard), Callemin (46’ Voorjans), Haenen, Spailier, Stassen, Cilt (88’ Buekers), Jungschleger, Cheprassov.

FRANCS BORAINS: Djoco, Gillekens, Piedeleu (46’ Kadiri), Itrak (89’ Konaté), Chevalier, Chaabi (77’ Lavie), Walicki (88’ Donnez), Mpati, Malungu, Francotte (89’ Kenmoe), Diallo.

DOELPUNTEN: 20’ Stassen 1-0, 26’ Gillekens 1-1, 59’ Chaabi 1-2, 78’ Kadiri 1-3, 94’ Chevalier 1-4.

STRAFSCHOP: 85’ Voorjans (gemist).

SCHEIDSRECHTER: Van Laere.

TOESCHOUWERS: 500.