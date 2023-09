Kunstschaatsster Nina Pinzarrone eindigt als negende in Lombardia Trophy

Pinzarrone herstelde zich zaterdag in Bergamo met een vrije kür, die haar de zesde plaats opleverde. Ze kwam tot een totaal van 155,43 punten.In het korte programma was ze twee keer gevallen. Dat kostte haar punten, waardoor ze genoegen moest nemen met de twaalfde plek in het tussenklassement in een veld van veertien rijdsters.

De overwinning ging naar de Georgische Anastasiia Gubanova (185,60 punten). De Europese kampioene was na de eerste dag al met ruime voorsprong eerste. Gubanova werd gevolgd door de Japanse Hana Yoshida en de Zuid-Koreaanse Chaeyeon Kim.

Voor het eerst in haar loopbaan doet Pinzarrone dit seizoen mee aan de Grand-Prix wedstrijden, waaraan rijdsters alleen op uitnodiging kunnen deelnemen. De zestienjarige Brusselse dankt de invitatie aan haar sterke debuutseizoen. Tijdens de Europese titelstrijd eindigde ze als vijfde. In Japan, waar de wereldtitel op het spel stond, werd ze elfde.