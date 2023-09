Vrouwlief Oumi deelt WhatsApp-berichten van Remco Evenepoel na magistrale wederopstanding in de Vuelta

“Het is niet wat er met je gebeurt, maar hoe je erop reageert dat telt”. Die profetische woorden stuurde Remco Evenepoel zaterdagavond de wereld in na zijn straf nummer in de Vuelta. Daarmee loste de Belgische kampioen een belofte aan vrouwlief Oumi in.

Evenepoel was de eerste aanvaller van de dag, reed de hele wedstrijd in de kopgroep, en haalde het bovenop de slotklim uiteindelijk solo. Daags na de gigantische dreun in de eerste Pyreneeënrit zorgde het voor veel emoties op de streep: Evenepoel sloeg zich letterlijk voor het hoofd, en weende na de streep door de vele emoties.

“Toen ik vandaag opstond, zei ik tegen mezelf: ‘Ga er gewoon voor, maak er het beste van’. Ik had vooraf deze rit verkend, wist perfect hoe de beklimmingen eruit zagen, hoe zwaar ze waren. Want dit was een superlastige rit. Het is supermooi om een tweede ritzege te kunnen nemen”, aldus Evenepoel na afloop van de etappe.

Diezelfde ochtend had hij ook enkele berichtjes naar Oumi Rayane gestuurd. Dat blijkt uit een Instagram-story van mevrouw Evenepoel. “Ik ga vandaag proberen winnen vandaag schat”, schreef Evenepoel. “Ik beloof het. Elke dag, voor jou!”

Na afloop had Evenepoel ook nog een boodschap voor zijn entourage: “Deze overwinning is er eentje voor de mensen die altijd in mij geloven, ondanks alles.”