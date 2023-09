VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. Etappe 15 (Pamplona - Lekunberri): Overgangsrit op maat van de vluchters, pakt herboren Evenepoel nog eens uit?

Parcours

Te zwaar voor de sprinters en niet zwaar genoeg om een strijd tussen de klassementsrenners te krijgen: de vijftiende etappe in deze Vuelta is een echte overgangsetappe. Het gaat een hele dag op en af met in totaal drie gecategoriseerde beklimmingen. De eerste, de Puerto de Lizarragga, duikt wel pas op na 60,5 kilometer en stijgt over 19,3 kilometer aan een gemiddelde van 2,9 procent. Dat gemiddelde bedriegt wel een beetje, want in het midden van de klim ligt een stuk van acht kilometer dat relatief vlak is. De rest van de klim is dus een stuk steiler dan die 2,9 procent doet vermoeden.

In de finale moeten de renners twee keer over de Puerto de Zuarrarrate, een klim van tweede categorie die 7,3 kilometer lang is en bijna vijf procent steil. De beklimming verloopt ook zeer regelmatig, met weinig uitschieters. Een beetje atypisch Spaans dus. De top van de laatste keer de Puerto de Zuarrarrate ligt op 8,5 kilometer van de streep, waarna de afdaling naar de finish volgt.

Onze sterren

Het is een overgangsetappe en dus zullen normaal gezien de vluchters strijden om de ritzege. En dan kijken we toch vooral naar de renners die deze Vuelta zichzelf al hebben laten zien. Zo denken we meteen aan Andreas Kron (Lotto Dstny) , de Deen die op dag twee in de punchy finale in Barcelona solo naar de zege reed. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) werd die etappe zevende en werd in de door Jesús Herrada gewonnen rit zelfs tweede. De vorm is aanwezig, al ontbreekt het de 20-jarige Fransman misschien nog wat aan ervaring.

Ook Oier Lazkano mogen we verwachten. De Spaanse kampioen heeft nog geen dichte ereplaats te pakken in deze Vuelta, maar was in de door Primoz Roglic gewonnen rit (etappe acht) wel heel sterk. Lazkano zat in de vlucht van de dag en was misschien wel de sterkste in de kopgroep, maar had de pech dat Jumbo-Visma voor de ritzege wilde gaan.

En toch kunnen we niet om Remco Evenepoel heen. Herboren als hij is en bevrijd van zijn klassementsambities heeft onze landgenoot naast de bergtrui nog maar één doel: etappes winnen. En waarom niet doorgaan op het elan van zijn overwinning? The winning mood is aanwezig en dat Evenepoel op geaccidenteerde parcoursen iedereen uit het wiel kan rijden, bewees hij in het verleden al verschillende keren. Of vragen we nu te veel van onze Belgische kampioen?

Een dag na zijn offday pakte Evenepoel de zege, kan hij voor twee op een rij gaan? — © BELGA

Onze sterren *** Andreas Kron** Romain Grégoire, Oier Lazkano* Remco Evenepoel, Lennard Kämna, Lennert Van Eetvelt

Dit zijn de sleutelmomenten

Zoals in elke overgangsetappe het geval is, zal er ook nu hevig gestreden worden voor een plekje in de vlucht van de dag. Voor iedereen die geen echte klimmer, sprinter of tijdrijder is, zijn dit de soort etappes waar het moet gebeuren. En wie niet mee is in de vroege vlucht is gezien. We mogen ons dus aan een razendsnelle openingsfase verwachten.

Eens de vlucht gevormd is, zal de kopgroep waarschijnlijk samenblijven tot in de finale. De eerste keer de Puerto de Zuarrarrate fungeert dan als poort naar de finale. Wie niet zeker is van zijn stuk bergop kan tussen beide beklimmingen door proberen te anticiperen. En op de laatste keer Puerto de Zuarrarrate zullen vooral de benen spreken. Wie op de top een voorsprong heeft, maakt een goede kans op ritwinst.

Dit moet u nog weten

* Op de top van de slotklim liggen zes, vier en twee bonificatieseconden voor de eerste drie renners die er bovenkomen. Al zal dat de vluchters die voor de etappezege aan het strijden zijn worst wezen.

* De start van de rit wordt gegeven in Pamplona, de aankomst ligt in Lekunberri. Op de tweede dag van de Vuelta van 2020 waren de start - en aankomstplaats dezelfde als nu. De zege ging toen naar Marc Soler, voor Primoz Roglic. Beide renners staan hoog in het klassement, de kans dat zij weer voor de ritzege strijden is klein.