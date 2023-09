“Als je het doet, doe het voor mij”: een reconstructie van de zotste 24 uur uit de carrière van Remco Evenepoel

“Kampioenen antwoorden altijd met de pedalen. En als je het doet, doe het voor mij!” Deze eenvoudige zinnen zei vrouw Oumi vrijdagavond in Lourdes over de telefoon tegen haar man Remco die compleet door het ijs was gezakt. Woorden die bleven hangen bij de Belgische kampioen die van de Aubisque tot Larra-Belagua de gekste 24 uur uit zijn carrière beleefde. “Dit is in vele opzichten een aparte zege.” Een reconstructie van de rollercoaster in de Pyreneeën.