Nu ook de bolletjes: Remco Evenepoel draagt zondag al zesde verschillende trui in deze Vuelta

Met zijn ritzege van zaterdag graaide Remco Evenepoel ook de bolletjestrui mee. Dat is net als in de Tour de trui voor de leider in het bergklassement. Daardoor start Evenepoel zondag al voor de zesde keer in vijftien ritten in een andere trui.

Rit 1: merkentrui Soudal - Quick-Step

Starten aan de Vuelta deed Remco Evenepoel in zijn blauwe merkentrui van Soudal - Quick-Step, hoewel we daar weinig van gezien hebben aangezien Evenepoel en zijn team toen in het donker de baan op werden gestuurd. Evenepoel is wereldkampioen tijdrijden, maar voor de ploegentijdrit op dag 1 in de Vuelta mocht hij zijn regenboogtrui niet dragen en werd het dus de trui van de ploeg.

© Photo News

Rit 2-3, rit 7-9 en rit 14: trui Belgisch kampioen

Op dag twee ging Remco Evenepoel van start in zijn trui van Belgisch kampioen. Daarin won hij al meteen op dag 3 waardoor hij alweer van trui moest wisselen naar rood. Dit hield hij tot en met rit zes waardoor hij van rit 7 tot en met rit 9. Na zijn inzinking richting de Tourmalet moest hij zaterdag opnieuw in de Belgische kampioenentrui aantreden. Al lijkt die hem tijdens deze Vuelta wel geluk te brengen, want zijn twee ritzege’s waren allebei in de Belgische tricolore.

© Getty Images

Rit 4-6: rode leiderstrui

Drie dagen mocht Remco Evenepoel in de rode leiderstrui rondrijden. Tot Sepp Kuss ze na rit zes naar het Observatorio Astrofísco de Javalambra overnam. Op datzelfde moment was hij ook houder van de witte trui van leider in het jongerenklassement, maar die moest hij ook die avond afstaan aan Lenny Martinez.

© Getty Images

Rit 10: wereldkampioenentrui

Afgelopen dinsdag was Remco Evenepoel enorm blij dat hij in geen enkel klassement de leider was zodat hij meteen in zijn eerste tijdrit na zijn wereldtitel in augustus in zijn regenboogtrui kon rijden. Het was die dag sowieso de enige dag waarop hij die trui kon tonen in deze Vuelta.

© Getty Images

Rit 11-13: witte trui

Dankzij zijn tweede plek in de tijdrit nam Remco Evenepoel de witte trui voor leider in het jongerenklassement weer over van Lenny Martinez. Die behield hij tot en met de rit waarin hij een gigantische inzinking kende richting Tourmalet.

© Getty Images

Rit 15-...: bolletjestrui

Met zijn raid naar Larra-Belagua pakte Evenepoel naast de ritzege ook de bolletjestrui. Daarin start hij zondag. Houdt hij ze tot in Madrid? Wordt het een doel? Of doet hij ook nog een gooi naar de puntentrui, de enige die hij in deze Vuelta nog niet droeg. “Dat is niet echt een ambitie”, zei Evenepoel na de rit. “Dat sprinten is me wat te hectisch.”