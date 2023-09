Grote NAVO-oefening met 14 landen, waaronder België, van start op Baltische Zee

Op de Baltische Zee is zaterdag de jaarlijkse NAVO-oefening Northern Coasts gestart, waaraan veertien landen, met ook België, deelnemen. De oefening duurt twee weken en is een van de grootste in de regio, meldt de NAVO in een persbericht.

Zowat dertig vaartuigen en 3.200 militairen uit de veertien landen nemen deel aan Northern Coasts. De Duitse marine heeft voor het eerst de leiding over de oefening, die volgens de alliantie voor het eerst focust op oorlogsvoering en de collectieve defensie van de bondgenoten.

NAVO-woordvoerder Dylan White wijst erop dat momenteel zeven en binnenkort acht - bij een toetreding van Zweden - van de NAVO-landen grenzen aan de Baltische Zee. “Dit gebied is van cruciaal belang voor onze alliantie”, aldus White. “De agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de veiligheidssituatie in de Baltische Zee radicaal veranderd. De NAVO heeft haar defensieve aanwezigheid in de regio op zee, land en in de lucht sterk opgevoerd.”

Volgens de woordvoerder sturen oefeningen zoals Northern Coasts een duidelijke boodschap dat de militaire verdragsorganisatie “paraat staat om elke centimeter van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen”.

De vorige jaren bereidden de militairen zich tijdens de oefening vooral voor op het afweren van piraten, terroristen en drugssmokkelaars, of op de deelname aan internationale missies. Voor het eerst sinds de start van de manoeuvres in 2007 zullen de militairen dit jaar trainen “in een realistisch scenario in het kader van de defensie van de NAVO”, aldus vlootadmiraal Stephan Haisch.

Aan de jaarlijkse oefening - die duurt tot en met 23 september - nemen militairen uit België, Canada, Denemark, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, de VS en NAVO-genodigde Zweden deel.