Thibaut De Smet en Sébastien Carabin pakken goud en zilver op EK cross duatlon

De Smet legde de 6 km lopen, 20,4 km mountainbiken en opnieuw 1,5 km lopen af in 1u27:53. Carabin finishte op een kleine minuut in 1u28:51. De derde podiumplaats was voor de Italiaan Alessandro Saravalle (1u31:50).

De 24-jarige De Smet, voormalig wereldkampioen bij de beloften, maakte het verschil in de overgangen en tijdens het mountainbiken, nochtans de specialiteit van Carabin. Negen atleten namen deel bij de mannen elite. Nicolas De Smet, de broer van Thibaut, werd vijfde in 1u35:45. Hij werd daarmee wereldkampioen bij de beloften. Slechts drie beloften schreven zich in.

Het cross duatlon zit de familie De Smet duidelijk in de genen want derde broer Matteo kroonde zich tot wereldkampioen bij de junioren in een race met vijf deelnemers. Hij legde de 3 km lopen, 11,9 km mountainbiken en 1,5 km lopen af in 49:58.