Belgian Air Force Days kennen vliegende start, maar uittocht verloopt moeizaam

Het was een topdag die volgens de organisatie vlekkeloos verliep. “Het hele programma zoals we hadden vooropgesteld, hebben we kunnen afwerken”, duidt kolonel-vlieger Koen Vanheste, de basiscommandant van Kleine-Brogel. Hoogtepunten waren de demonstraties van de F35 en van de Belgische demopiloot Steven “Vrieske” De Vries.

Moeizame uittocht

De afwikkeling van een bepaalde uittocht verloopt wel moeizaam. Zo moesten sommige mensen tot twee uur aanschuiven voor een shuttlebus naar de parking A in de buurt van Kiezel Kleine-Brogel. Tot op zeker moment stonden meer dan duizend mensen aan te schuiven voor de shuttlebus, en zou een wachtende bezoeker zelfs agressief gedrag hebben vertoond. “Momenteel wordt de stroom nog altijd verwerkt. We hebben water bedeeld en de brandweer heeft ook even verneveld om het wachten draagbaar te houden”, reageert basiscommandant Koen Vanheste. Op sociale media groeide kritiek deze situatie. “We zitten nu in crisisoverleg om dit morgen te voorkomen.”

