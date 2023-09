Danilina en Heliovaara steken titel in gemengd dubbel op zak op US Open

© Getty Images via AFP

Niet topreekshoofden en thuisspelers Jessica Pegula en Austin Krajicek, maar wel de Kazachse Anna Danilina en de Fin Harri Heliovaara hebben zaterdag de titel veroverd in het gemengd dubbelspel op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Danilina en Heliovaara, die geen status als reekshoofd genoten, triomfeerden na 1 uur en 13 minuten met 6-3 en 6-4 in de finale in het Arthur Ashe Stadium op het New Yorkse hardcourt.

In de kwartfinales hadden Danilina en Heliovaara Joran Vliegen en zijn Chinese partner Yifan Xu uitgeschakeld.

Voor het duo was het de eerste eindzege in het gemengd dubbel op een grandslamtoernooi.