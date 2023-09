Nederlandse politie haalt alle klimaatactivisten van snelweg, ook actrice uit Game of Thrones

Op dit moment zit er nog wel een actievoerder in een mast. Die wordt via de inzet van een hoogwerker eruit gehaald. Het is onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren.

Ongeveer anderhalf uur nadat de actie begon, kregen de activisten de opdracht de snelweg te verlaten. Nadat ze daar geen gehoor aan hadden gegeven, werd het waterkanon ingezet. Maar de actievoerders lieten zich niet verjagen. Daarop besloot de politie ze een voor een weg te halen en met bussen af te voeren naar het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Daar werden ze weer vrijgelaten.

Onder de actievoerders was ook Carice van Houten, de Nederlandse actrice die bij ons vooral bekend is van haar als Melisandre in Game of Thrones en Sylvia Steenhuyzen in Red Light. Ze werd door de politie weggevoerd en in een bus gezet. Ook bij een vorige blokkade, in mei, werd Van Houten al eens aangehouden.

De actrice had eerder zaterdag een filmpje van de demonstratie op Instagram gedeeld. Daarop is te zien dat degene die het filmpje maakte en andere demonstranten zijn omsingeld door agenten en op de achtergrond zijn de gebouwen van Den Haag te zien.

