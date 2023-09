Belgische bondscoach van Gambia opgeschrikt door aardbeving in Marokko: “Het leek wel eindeloos. Voetbal komt nu niet op eerste plaats”

Het nationale voetbalelftal van Gambia, geleid door Kempense bondscoach Tom Saintfiet, was in Marrakesh tijdens de zware aardbevingen van vrijdagnacht. Het team kwam ongedeerd uit de aardschokken en wacht op nieuws. “Nu nog voetballen zou respectloos zijn tegenover de meer dan 600 doden”, getuigt Saintfiet vanuit de Marokkaanse stad.

Omdat het eigen nationale stadion nog niet klaar is, speelt Gambia zijn thuiswedstrijden in andere landen. De allesbeslissende kwalificatiematch tegen Congo-Brazzaville -bij gelijkspel of winst is Gambia zeker van deelname aan de Africa Cup van 2024- zou zondagavond in Marrakesh worden afgewerkt, al is dat nu zeer twijfelachtig.

Bewegende muren

“Ik was net op mijn kamer op de bovenste verdieping van ons hotel, toen ik dacht dat er op de deur werd gebonkt”, getuigt Tom Saintfiet (50), nog niet goed beseffende dat het om een aardbeving ging. “Vervolgens dacht ik dat het een laagvliegend of gecrasht vliegtuig was van de naburige luchthaven, tot de muren plots begonnen te bewegen. Ik ben naast mijn bed gaan liggen en heb me met kussens bedekt. Toen er niets meer op de kussens viel, ben ik zo snel mogelijk naar buiten gerend.”

Er heerste paniek en de schade aan het gebouw was aanzienlijk, maar gelukkig bleef iedereen in het hotel ongedeerd. “Verlichting viel uit het plafond, muren bewogen, spiegels en vazen vielen in scherven op de grond en de installaties van de airconditioning vielen uit de muur. Het waren misschien slechts dertig seconden, maar het voelde eindeloos aan. Dit was een van de bangste momenten uit mijn leven”, was Saintfiet een twaalftal uur na de eerste beving nog steeds onder de indruk.

Wedstrijd uitstellen

De hotelgasten werden naast het zwembad opgevangen en kregen lakens om onder de sterrenhemel toch wat te rusten. “We horen heel de tijd sirenes van ambulances, je ziet op televisie dat er al meer dan zeshonderd doden zijn en er wordt gevraagd om bloed te geven. Voetbal is belangrijk voor ons, maar op momenten als deze komt het echt niet op de eerste plaats.”

De Gambiaanse selectie zit ongeduldig op nieuws te wachten in het hotel en als het aan de bondscoach ligt, wordt de wedstrijd naar de volgende interlandperiode in oktober verzet. “We hebben nog niets gehoord van de CAF (Afrikaanse Voetbalfederatie, red.), maar het zou van menselijkheid en respect voor de dodelijk slachtoffers getuigen om de wedstrijd uit te stellen. Het zou absurd zijn om nu te moeten spelen. Lichamelijk zijn we niet verwond, maar op mentaal vlak hebben we toch allemaal een klap gekregen. We kunnen ook niet aan onze spullen in het hotel, al is dat nu het minste van onze zorgen”, besluit Saintfiet, die samen met zijn selectie, waaronder ex-Beerschotter Abdoulie Sanyang, met veel vraagtekens achterblijft.

“Bij elk vliegtuig dat nu passeert -en dat zijn er veel hier vlakbij de luchthaven- denk je voor een seconde dat er een nieuwe beving begint”, getuigt Turnhoutse sportkinesitherapeut Sander Van den Heurck vanuit het hotel. “Het gebouw zit vol scheuren en je durft je niet inbeelden wat er bij een volgende schok staat te gebeuren.”